Елена Захарова высказалась о скандале вокруг Долиной

Захарова резко высказалась о Долиной: "Нужно каяться"
Лариса Долина. Кадр: соцсети
Случившуюся со звездой беду продолжают обсуждать

Актриса Елена Захарова откровенно высказалась о ситуации вокруг Ларисы Долиной, в прошлом году оказавшейся в центре грандиозного скандала с квартирой. В разговоре с журналистами она подчеркнула, что исправить подмоченную репутацию – задача почти неподъемная.

Захарова отметила, что созданный годами образ можно разрушить одним неверным шагом, а вот восстановить его потом крайне сложно. При этом она честно призналась, что не берется давать универсальные советы, так как не является специалистом в этой сфере и не знает, как можно вернуть прежнее доверие публики.

Тем не менее, по ее мнению, единственное, что остается в такой ситуации – двигаться вперед, признавать ошибки и искать новые пути для самореализации. Она отметила, что это тяжелый и очень долгий процесс.

"Каяться, делать что-то новое, идти дальше", – предположила знаменитость. При этом она сразу же оговорилась, что это очень тяжело.

Елена Захарова. Фото: соцсети

Напомним, история с обманом Долиной получила продолжение: суд в Подмосковье обязал мошенников выплатить певице 62 миллиона рублей, частично компенсировав причиненный ущерб. Артистка подала иски против четверых участников преступной схемы, которые были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Они убедили певицу провести якобы фиктивную сделку с квартирой, а затем заставили перевести крупную сумму на так называемые "безопасные счета", в результате чего звезда потеряла значительные деньги.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
По теме

"Воинственная ведьма": слова Каллас о Москве вызвали взрыв бешенства в Финляндии

Блондинка продолжает поражать общественность

"Массированные ракетные атаки": раскрыт летний план России по деблокаде Черного моря

Главным направлением после вытеснения ВСУ из ДНР станет Херсон, убежден эксперт

