Нурлан Сабуров выступит в Дубае с переводом на арабский и хинди

Продавать билеты русскоязычным оказалось не так выгодно

Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, нашел новый способ собирать залы. По данным Telegram-канала Mash, организаторы его концерта в Дубае решили добавить перевод на два языка – арабский и хинди. Русских туристов из-за ближневосточного конфликта стало мало, и продавать билеты только русскоязычной аудитории оказалось невыгодно.

Прошлое выступление Сабурова в ОАЭ прошло еще до депортации. Тогда комик шутил со сцены о своей высылке из России, хвалил местную миграционную политику и просил не снимать его речь на видео.

Теперь, оставшись без российских площадок, стендапер пытается покорить международную аудиторию. Выход на арабского и индийского зрителя – его шанс остаться на плаву.

Ранее Сабуров уже освоил альтернативный способ заработка. Он вошел в долю медицинского центра в Дубае, специализирующегося на мужском здоровье. В спектр услуг входят увеличение полового органа, обрезание и консультации сексолога. Комик стал лицом и амбассадором заведения.