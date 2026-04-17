Нурлан Сабуров выступит в Дубае с переводом на арабский и хинди

"Русских туристов мало": Сабуров придумал, как заработать после депортации из РФ
Нурлан Сабуров. Фото: Соцсеть ВКонтакте nurlan.saburov
Продавать билеты русскоязычным оказалось не так выгодно

Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, нашел новый способ собирать залы. По данным Telegram-канала Mash, организаторы его концерта в Дубае решили добавить перевод на два языка – арабский и хинди. Русских туристов из-за ближневосточного конфликта стало мало, и продавать билеты только русскоязычной аудитории оказалось невыгодно.

Прошлое выступление Сабурова в ОАЭ прошло еще до депортации. Тогда комик шутил со сцены о своей высылке из России, хвалил местную миграционную политику и просил не снимать его речь на видео.

Теперь, оставшись без российских площадок, стендапер пытается покорить международную аудиторию. Выход на арабского и индийского зрителя – его шанс остаться на плаву.

Ранее Сабуров уже освоил альтернативный способ заработка. Он вошел в долю медицинского центра в Дубае, специализирующегося на мужском здоровье. В спектр услуг входят увеличение полового органа, обрезание и консультации сексолога. Комик стал лицом и амбассадором заведения.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
По теме

"Такого еще не было!" Переводчик выругался матом после конференции Зеленского

Эксперт не смог сдержать эмоции

"Идея провалилась": в Киеве сделали смелое заявление о Путине

Многие понимают, что Незалежная стала марионеткой в руках зарубежных кураторов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей