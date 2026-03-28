Нурлан Сабуров после запрета на въезд в РФ занялся мужским здоровьем в Дубае

Сабуров вложился в клинику мужского здоровья после депортации из России
Нурлан Сабуров. Фото: kino-teatr.ru
Комик станет лицом и амбассадором заведения

Казахстанский стендапер Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, нашел новый способ заработка. Как сообщает Mash, комик вошел в долю медицинского центра в Дубае, который специализируется на мужском здоровье.

Спектр услуг включает все: от увеличения мужского достоинства и пластики уздечки до обрезания и консультаций с сексологом. Самая популярная процедура – увеличение гиалуроновой кислотой. Цены: увеличение – 90 тысяч рублей, обрезание – 52 тысячи, полное обследование – от 30 до 70 тысяч.

Клиника открылась летом 2025 года в Алма-Ате, в июне появится в Астане, а ближе к осени – в Дубае. Сабуров станет лицом и амбассадором заведения за рубежом.

Кстати, сам комик не оставляет надежды вернуться в Россию. В феврале на концерте в Таиланде он заявил: "Я планирую вернуться в Россию", пообещав, что отныне его выступления будут "супер-патриотическими". Зрители встретили это заявление овациями.

Сабуров был депортирован из России в конце 2025-го. В правоохранительных органах решение объяснили интересами национальной безопасности.

Источник: Mash

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей