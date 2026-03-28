Нурлан Сабуров после запрета на въезд в РФ занялся мужским здоровьем в Дубае

Комик станет лицом и амбассадором заведения

Казахстанский стендапер Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, нашел новый способ заработка. Как сообщает Mash, комик вошел в долю медицинского центра в Дубае, который специализируется на мужском здоровье.

Спектр услуг включает все: от увеличения мужского достоинства и пластики уздечки до обрезания и консультаций с сексологом. Самая популярная процедура – увеличение гиалуроновой кислотой. Цены: увеличение – 90 тысяч рублей, обрезание – 52 тысячи, полное обследование – от 30 до 70 тысяч.

Клиника открылась летом 2025 года в Алма-Ате, в июне появится в Астане, а ближе к осени – в Дубае. Сабуров станет лицом и амбассадором заведения за рубежом.

Кстати, сам комик не оставляет надежды вернуться в Россию. В феврале на концерте в Таиланде он заявил: "Я планирую вернуться в Россию", пообещав, что отныне его выступления будут "супер-патриотическими". Зрители встретили это заявление овациями.

Сабуров был депортирован из России в конце 2025-го. В правоохранительных органах решение объяснили интересами национальной безопасности.