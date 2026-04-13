Продюсер Рудченко уверен в крахе карьеры Сабурова без России: "Быстро забудут"

Продюсер предрек крах карьеры Сабурова без России: "Очень быстро забудут"
Нурлан Сабуров. Фото: соцсети
Без медийной поддержки Нурлан может "затухнуть", считает критик

Казахстанский стендапер Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в РФ на 50 лет, рискует остаться без работы. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что без российской аудитории карьера комика пойдет на спад.

"Я считаю, что без медийной поддержки на территории Российской Федерации Нурлана Сабурова очень быстро могут забыть. Если его информационный след будет двигаться по инерции, то его карьера может затухать в течение двух-трех лет", – пояснил Рудченко.

По его словам, вместе с интересом пропадет и концертно-гастрольная деятельность.

Напомним, Сабуров был депортирован из России в конце 2025 года. В правоохранительных органах решение объяснили интересами национальной безопасности.

Несмотря на запрет, комик не сидит без дела. Он нашел новый способ заработка – вошел в долю медицинского центра в Дубае, специализирующегося на мужском здоровье. Спектр услуг включает увеличение полового члена, обрезание и консультации сексолога. Сабуров станет лицом и амбассадором заведения за рубежом. При этом сам комик не теряет надежды вернуться в Россию и обещает сделать свои выступления "супер-патриотическими".

Боевики ВСУ устроили массовую казнь восставших под Харьковом

Головорезы проявили крайнюю жестокость

Сырский выступил с громким заявлением о России

Военный уверен, что ситуация подошла к ключевому моменту

