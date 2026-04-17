Бывший гендиректор Газманова обвинил певца в уклонении от налогов

Бывший гендиректор компании "ОМГ-ПРОМО" Дмитрий Царенко, которого сейчас судят за мошенничество, обвинил певца Олега Газманова в уклонении от налогов. По данным Telegram-канала Mash, в своем ходатайстве экс-гендиректор певца изложил схему, по которой якобы работала фирма.

С 2019 года сотрудников, утверждает он, оформляли как ИП, чтобы снизить налоговую нагрузку с 42 до 6 процентов. В материалах дела фигурируют платежи на 44 миллиона рублей и переписка с женой артиста о передаче наличных – от 700 тысяч до миллиона рублей в месяц.

Защита требует допросить еще 10 работников о зарплатах в конвертах. Следствие, по словам Царенко, отказало – на изучение 51 страницы обвинения дали меньше полутора часов.

Самого экс-директора обвиняют в хищении 15,3 миллиона рублей. В июле 2025 года он уже получил четыре года колонии по похожему делу. Царенко утверждает, что Газманов подал на него новый иск, не дав "опомниться" от первого приговора. Представители певца комментировать ситуацию отказались.

Ранее Газманов выступал пострадавшим по делу основателя детского парка "Кидзания Москва" Геворка Саркисяна, который задолжал ему около 600 миллионов рублей и пытался скрыться в США.