Олег Газманов объяснил, почему его дочь Марианна не стремится к публичности

Для детей знаменитых родителей это зачастую превращается в стресс

Олег Газманов поделился с "Абзацем" откровениями о семье. Певец рассказал, почему его 25-летняя дочь Марианна, несмотря на творческие задатки, ведет закрытый образ жизни.

"На детей накладывается ответственность, когда знаменитые родители. Это детям точно мешает. У меня Марианна вообще не хочет ни сниматься, ни выходить никуда. Это непросто. По разным причинам", – сказал артист.

Марианна – дочь Газманова от нынешней супруги Марины. В этом браке певец также усыновил сына жены Филиппа (биологический отец – Вячеслав Мавроди). А вот старший сын Родион от первого брака, наоборот, пошел по стопам отца: разделяет его ценности и публично поддерживает.

Кстати, Газманов известен своим неоднозначным отношением к новым технологиям. В конце прошлого года он признавался, что изначально хотел "гнать поганой метлой" искусственный интеллект из музыки, но позже смирился, сравнив ИИ с появлением синтезаторов, которые когда-то тоже не принимали.