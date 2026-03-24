Олег Газманов объяснил, почему его дочь Марианна не стремится к публичности

Олег Газманов. Фото: АГН Москва
Для детей знаменитых родителей это зачастую превращается в стресс

Олег Газманов поделился с "Абзацем" откровениями о семье. Певец рассказал, почему его 25-летняя дочь Марианна, несмотря на творческие задатки, ведет закрытый образ жизни.

"На детей накладывается ответственность, когда знаменитые родители. Это детям точно мешает. У меня Марианна вообще не хочет ни сниматься, ни выходить никуда. Это непросто. По разным причинам", – сказал артист.

Марианна – дочь Газманова от нынешней супруги Марины. В этом браке певец также усыновил сына жены Филиппа (биологический отец – Вячеслав Мавроди). А вот старший сын Родион от первого брака, наоборот, пошел по стопам отца: разделяет его ценности и публично поддерживает.

Кстати, Газманов известен своим неоднозначным отношением к новым технологиям. В конце прошлого года он признавался, что изначально хотел "гнать поганой метлой" искусственный интеллект из музыки, но позже смирился, сравнив ИИ с появлением синтезаторов, которые когда-то тоже не принимали.

Источник: "Абзац Медиа" ✓ Надежный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей