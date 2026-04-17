Сидни Суини показала возлюбленного и подтвердила роман с 44-летним продюсером

Cидни Суини. Фото: Джош Попов/Wikimedia Commons
Cчастливый режиссер назвал себя "вузунчиком", репостнув трогательный снимок

27-летняя голливудская актриса Сидни Суини наконец перестала скрывать свои отношения с 44-летним музыкальным продюсером Скутером Брауном. В своих соцсетях девушка опубликовала черно-белый снимок. На фото она улыбается прямо в объектив. Сам Браун быстро отреагировал на публикацию, сделав репост и подписав его "везунчик".

Слухи об их связи ходили почти год. По данным инсайдеров, знакомство произошло прошлым летом во время свадебных торжеств Джеффа Безоса в Венеции. Очевидцы тогда заметили, что продюсер проявлял к актрисе повышенный интерес. Вскоре их общение переросло в нечто большее.

До этого момента пара тщательно скрывала свои отношения, хотя их все чаще видели вместе. На прошлой неделе Браун даже сопровождал возлюбленную на премьеру третьего сезона сериала "Эйфория" в Лос-Анджелесе, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Фото: соцсети Скутера Брауна

В 2025 году Сидни рассталась с Джонатаном Давино, с которым встречалась более семи лет. Актриса признавалась, что до сих пор учится выстраивать личную жизнь под пристальным вниманием публики.

Интерес к Сидни Суини проявлял и Бен Аффлек. После развода с Дженнифер Лопес 52-летний актер положил глаз на звезду "Эйфории". По словам инсайдеров, он считал ее "невероятно горячей" и был бы рад пригласить на свидание. Однако, судя по всему, Суини выбрала другого.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей