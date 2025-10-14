Стало известно о проблемах в отношениях Пэрри и Блума после разрыва

Стало известно о проблемах в отношениях Пэрри и Блума после разрыва
Фото: соцсети
Всему виной – несносный характер звезды "Властелина колец"

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум столкнулись с трудностями в отношениях после разрыва. Источники рассказывают, что помочь сохранить дружескую связь им старается Миранда Керр – бывшая возлюбленная артиста. Она сыграла особую роль в поддержке знаменитостей после разрыва, поскольку знает, насколько невыносимым может быть звезда "Пиратов Карибского моря".

Знакомые утверждают, что сперва разрыв тяжело ударил по исполнительнице – она не ожидала, что ее возлюбленный так быстро начнет ухаживать за другими девушками. Особенно Блум проявил себя на свадьбе Безосов в Италии, когда его заметили за флиртом с Сидни Суини и Ким Кардашьян. Теперь же ситуация изменилась.

Как ранее сообщал женский журнал "Клео.ру", сейчас у Кети Перри роман с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо. Наладившаяся личная жизнь экс-возлюбленной на фоне собственных неудач сильно бьет по Орландо. В итоге в отношения между ними пришлось вмешаться Миранде.

"Она рекомендовала им разных психотерапевтов, которые могли бы помочь, и консультировалась с каждым из них индивидуально, чтобы побудить их к прощению. Она очень помогла сохранить мир", – говорят источники.

По слухам, проблемы в личной жизни начались у Блума из-за его трудного характера. Некоторые называют его "полным придурком, который слишком высокого мнения о себе", а другие "заносчивым и избалованным парнем", которого поддерживал на плаву только роман со знаменитой певицей.

Источник: Radar Online

