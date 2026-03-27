SC: участие нидерландских пилотов в украинском конфликте нарушает закон

"Атаковать Россию". На Западе ужаснулись собственным действиям на Украине
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация давно вышла из правового поля

В Европе обсуждение даже собственных решений по Украине начинает вызывать явное беспокойство. Так, в материале издания Strategic Culture говорится, что шаги властей Нидерландов вызывают серьезные вопросы с точки зрения закона. Речь идет о ситуации, при которой страна сама создает юридический конфликт, позволяя своим гражданам участвовать в боевых действиях за рубежом.

Отмечается, что поставляемые Незалежной истребители F-16 Fighting Falcon могут использоваться для ударов по территории РФ. При этом, по имеющимся данным, в миссиях участвуют и бывшие голландские пилоты, что резко усиливает напряженность вокруг этой темы.

"Украина может атаковать Россию с помощью F-16, поставляемых Нидерландами", – указано в материале.

Особое внимание в статье уделено положениям уголовного законодательства Нидерландов. В частности, указывается, что гражданам страны запрещено потупать на военную службу в иностранных вооруженных силах, особенно если речь идет о конфликте с государством, с которым сама страна не находится в состоянии войны.

В итоге авторы подчеркивают, что действия властей противоречат собственным законам страны – участие отставных пилотов в подобных операциях ставит под сомнение соблюдение правовых норм и вызывает все больше вопросов внутри Нидерландов, да и всего ЕС.

Ранее скрывшаяся в России финская беженка рассказала об ужасах Европы.

Источник: Strategic Culture ✓ Надежный источник
"Конец войне": Иран нанес мощный удар по Трампу

Вашингтон поплатился за свою самоуверенность

Финляндии предрекли участь "атомной пустоши" после решения о ядерном оружии

Наличие ядерных боеприпасов превращает инфраструктуру в первоочередные военные цели

