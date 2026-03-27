Bloomberg: Украина может остаться без финансирования Запада через два месяца

После нефтяного шантажа в адрес Венгрии у Киева возникли трудности с кредитованием

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в интервью агентству заявил, что в случае задержки международной помощи его ведомству, возможно, придется возобновить прямое кредитование Минфина. Эти деньги пойдут на зарплаты военным, бюджетникам и базовые социальные расходы.

Главная причина дефицита – блокировка помощи со стороны Венгрии. Виктор Орбан заморозил выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро, требуя возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Владимир Зеленский назвал это шантажом.

"Мы надеемся на альтернативу, которая позволит Украине получить эти средства. Иначе армия столкнется с недофинансированием", – заявил он, предупредив, что без денег пострадают производство дронов и закупка систем ПВО.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС "так или иначе" предоставит Киеву обещанные средства. Однако сроки остаются неопределенными – судьба кредита, скорее всего, решится только после парламентских выборов в Венгрии 12 апреля.

Дополнительные трудности создает и позиция некоторых стран НАТО. Постоянный представитель Украины при альянсе Алена Гетманчук сообщила Bloomberg, что лишь несколько государств оплачивают основную часть закупок американского оружия, и "с каждым разом обращаться к ним за помощью все сложнее".

Общая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год оценивается в 52 миллиарда долларов. Как отметил глава парламентского комитета по финансам Данило Гетманцев, если кризис продолжится, страну ждет "финансовая трагедия" уже в апреле.