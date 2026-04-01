Концерт рэпера Ty Dolla Sign отменили в России из-за строчки про Украину

Концерт американской звезды отменили в России из-за строчки про Украину
Артист перешел все границы

В России отменили запланированные выступления американского рэпера Ty Dolla Sign, настоящее имя которого Тайрон Гриффин. Поводом для такого решения стали грубейшие строки из его трека, вызвавшие резкую реакцию у российской аудитории.

Речь идет о фразе в одной из песен, где артист в нецензурной форме заявляет, что жестко воспользовался россиянкой "в наказание" за Украину. Гадкая строчка стала причиной, по которой организаторы отказались от проведения концертов.

Изначально рэпер должен был выступить 26 июня в Санкт-Петербурге, а уже на следующий день – в Москве. Однако после возникшего скандала эти планы были оперативно отменены.

Параллельно в медиапространстве обсуждают и другие случаи. Ранее появлялась информация, что канадская певица Аврил Лавин сама отказалась от концертов в России, несмотря на предложения организаторов провести выступление в Москве в ближайшее время. Дива объявила, что "ни в коем случае" не согласится на это.

К слову, ранее стало известно об отмене шоу Этери Тутберидзе в Казахстане.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
