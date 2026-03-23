В Мурманской области отменили концерты Алексея Щербакова

Участник ЧБД не собрал даже половины зала в местном ДК

Выступления комика Алексея Щербакова в городе Апатиты Мурманской области, запланированные на 29 марта, отменили. Об этом сообщает Mash.

Концерты должны были пройти в местном ДК на 500 человек, но один из них не собрал даже половины зала, а второй, хотя и был близок к солдауту, всё равно не состоялся.

Это уже третий отменённый стендап в рамках мини-тура из шести. Ранее коллега Нурлана Сабурова не выступил в Кыштыме Челябинской области. Под вопросом и концерт в мурманской Кандалакше, который намечен на 28 марта – площадка ждет решения.

На недавнем выступлении в свердловском Алапаевске Щербаков без объяснений запретил любую фото– и видеосъемку, за чем следила охрана. Билетов продали мало – полный зал резидент "Что было дальше?" не собрал.

Изначально у комика был запланирован большой тур по крупным городам, но его отменили, включая сольник в Москве. Деньги зрителям вернули, а Щербаков отправился в ультранишевый тур по маленьким городкам – без афиш и с минимумом рекламы.

Кстати, в конце прошлого года артист попал в серьезную аварию в Японии: машина сорвалась в пропасть, он получил переломы шейного и грудного отделов позвоночника.