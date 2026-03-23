В Мурманской области отменили концерты Алексея Щербакова

Концерты известного российского комика отменили в регионе: подробности
Фото: соцсети Алексея Щербакова
Участник ЧБД не собрал даже половины зала в местном ДК

Выступления комика Алексея Щербакова в городе Апатиты Мурманской области, запланированные на 29 марта, отменили. Об этом сообщает Mash.

Концерты должны были пройти в местном ДК на 500 человек, но один из них не собрал даже половины зала, а второй, хотя и был близок к солдауту, всё равно не состоялся.

Это уже третий отменённый стендап в рамках мини-тура из шести. Ранее коллега Нурлана Сабурова не выступил в Кыштыме Челябинской области. Под вопросом и концерт в мурманской Кандалакше, который намечен на 28 марта – площадка ждет решения.

На недавнем выступлении в свердловском Алапаевске Щербаков без объяснений запретил любую фото– и видеосъемку, за чем следила охрана. Билетов продали мало – полный зал резидент "Что было дальше?" не собрал.

Изначально у комика был запланирован большой тур по крупным городам, но его отменили, включая сольник в Москве. Деньги зрителям вернули, а Щербаков отправился в ультранишевый тур по маленьким городкам – без афиш и с минимумом рекламы.

Кстати, в конце прошлого года артист попал в серьезную аварию в Японии: машина сорвалась в пропасть, он получил переломы шейного и грудного отделов позвоночника.

Источник: Mash ✓ Надежный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей