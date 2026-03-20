Алексей Щербаков устроил "тайный тур" после отмены своих концертов в России

Фото: соцсети Алексея Щербакова
Алексей Щербаков, известный по шоу "Что было дальше?", решил провести гастроли в обход привычных площадок. Вместо крупных стадионов и больших залов – скромные ДК на 500 мест в маленьких городах. Но и здесь не все гладко.

По данным Mash, комик с командой отправились в Алапаевск, Кунгур, Кандалакшу, Апатиты и Кыштым. Анонсы в соцсетях отсутствовал – все делается так, чтобы не привлекать внимание на фоне отмены сольных концертов в Москве и выступлений в Первоуральске, Озерске и Копейске.

Несмотря на скромный размах, билеты по цене от 3 до 5,5 тысячи рублей раскупают не с большим рвением. В Алапаевске, Кунгуре и Апатитах продана только половина. Шоу в Кыштыме на 14 апреля и вовсе отменили: организатор пытался уговорить комика, но получил отказ.

За организацию отвечает компания, которая раньше работала с Нурланом Сабуровым, Викторией Складчиковой, Гариком Мартиросяном и другими. Доход фирмы за прошлый год упал на 70%. Кстати, после депортации Нурлан заявил на одном из зарубежных концертов, что планирует вернуться в Россию.

В конце 2025 года Алексей попал в аварию в Японии: машина сорвалась в пропасть, несколько десятков метров переворачивалась. Артист потерял сознание, а после пришел в себя с переломами шейного и грудного отделов позвоночника. 

По теме

Как беглых предателей России накажут на Западе

Звезды зря рассчитывали, что, продав родину, будут жить припеваючи

"Зеленский придет в ярость": Европа готова оставить Киев без кредита

Нефтяной шантаж в отношении Венгрии мешает Украине получить деньги от Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей