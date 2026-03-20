Алексей Щербаков устроил "тайный тур" после отмены своих концертов в России

Алексей Щербаков, известный по шоу "Что было дальше?", решил провести гастроли в обход привычных площадок. Вместо крупных стадионов и больших залов – скромные ДК на 500 мест в маленьких городах. Но и здесь не все гладко.

По данным Mash, комик с командой отправились в Алапаевск, Кунгур, Кандалакшу, Апатиты и Кыштым. Анонсы в соцсетях отсутствовал – все делается так, чтобы не привлекать внимание на фоне отмены сольных концертов в Москве и выступлений в Первоуральске, Озерске и Копейске.

Несмотря на скромный размах, билеты по цене от 3 до 5,5 тысячи рублей раскупают не с большим рвением. В Алапаевске, Кунгуре и Апатитах продана только половина. Шоу в Кыштыме на 14 апреля и вовсе отменили: организатор пытался уговорить комика, но получил отказ.

За организацию отвечает компания, которая раньше работала с Нурланом Сабуровым, Викторией Складчиковой, Гариком Мартиросяном и другими. Доход фирмы за прошлый год упал на 70%. Кстати, после депортации Нурлан заявил на одном из зарубежных концертов, что планирует вернуться в Россию.

В конце 2025 года Алексей попал в аварию в Японии: машина сорвалась в пропасть, несколько десятков метров переворачивалась. Артист потерял сознание, а после пришел в себя с переломами шейного и грудного отделов позвоночника.