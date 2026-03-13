Лукашенко призвал НАТО "не вякать" под угрозой "Орешника"

"Не вякать и не лезть": Лукашенко пригрозил НАТО "Орешником"
Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru
С Белоруссией нужно все решать мирно и не бряцать оружием, заявил глава республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с очередным грозным предупреждением в адрес соседей. Он призвал Украину и страны НАТО не лезть в республику, чтобы Минску не пришлось применять ракетный комплекс "Орешник".

Чтобы до такого не доходило, уточнил глава республики, к Белоруссии не надо "лезть".

"Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы", – призвал Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что не угрожает никому конкретно, но дал понять: силы для ответа есть, и дальность действия у оружия внушительная. Таким образом он отреагировал на возможные планы Запада считать объекты на территории Белоруссии законной целью.

"70 км могу, 200 км. У нас есть, чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать", – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер пояснил, что у Минска нет задачи "завтра бахнуть по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву", речь идет исключительно о защите своей территории.

Это не первое колоритное предупреждение от белорусского лидера. Еще в октябре прошлого года он обещал "бахнуть" по тем, кто придет с "коваными сапогами" без разрешения. Тогда Лукашенко также отмечал, что Минск не хочет ввязываться в конфликт, но вынужден реагировать на нагнетание обстановки со стороны Запада.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
