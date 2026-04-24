Туск утверждает, что Россия якобы планирует напасть на страну НАТО

Туск дал мрачный прогноз о России: "Говорю о месяцах"
Дональд Туск.
Многие европейские политики всеми силами накаляют обстановку

Дональд Туск позволил себе очередное грубое антироссийское высказывание. Глава польского правительства заявил, что в самое ближайшее время наша страна якобы начнет военную операцию против одного из государств западной военной коалиции.

В фантазиях польского политика речь идет уже не о далекой перспективе, а о довольно сжатых сроках. Он также заявил, что считает ситуацию очень серьезной – мол, мрачное развитие событий может произойти быстрее, чем многие ожидают.

"Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах", – объявил государственный деятель.

Туск также обеспокоен тем, что в случае подобного развития событий Европа может остаться без поддержки со стороны США. Он допустил, что вашингтонская администрация не будет вмешиваться в гипотетический конфликт.

Между тем, воинственные настроения охватывают не Москву, а сами западные государства. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ряд европейских стран рассматривает варианты усиления военного давления, включая отработку ядерных ударов по целям на территории России.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
