У Лорак испортились отношения с 14-летней дочкой - СМИ

Знаменитость оказалась в сложной ситуации

У певицы Ани Лорак возникли серьезные трудности в отношениях с 14-летней дочерью Софией. В светской тусовке ходят разговоры о том, что разлад начался после недавнего замужества артистки.

Близкие к семье утверждают, что певица не позволила дочери пропустить занятия в школе ради участия в ее свадьбе. Поговаривают, что по мнению самой юной наследницы, мать в такой ситуации думала скорее о собственном удобстве, чем об интересах ребенка.

Отмечается, что девочка тяжело воспринимает появление новых партнеров у родителей. Ранее она уже вмешивалась в личную жизнь отца, Мурата Налчаджиоглу, пытаясь сорвать его помолвки и свадьбу.

После замужества знаменитость старается избегать ситуаций, когда ее новый супруг должен остаться наедине с дочерью. Именно поэтому певица предпочитает, чтобы муж постоянно сопровождал ее.

Источник добавил, что артистке непросто справляться с характером дочери. По его словам, если на Софию пытаются надавить, она отвечает угрозами уехать к отцу в Киев.

К слову, ранее были раскрыты заработки певицы за один концерт в России.