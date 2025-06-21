Раскрыты заработки Лорак за один концерт в России

Раскрыты заработки Лорак за один концерт в России
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
С каждого выступления звезда получает приличную сумму

Певица Ани Лорак, которая недавно стала гражданкой России, готовится к трем концертам по стране. И, как стало известно журналистам, мероприятия принесут ей солидную сумму – за одно выступление она получит порядка 4,5 млн рублей. 

По райдеру певица тоже довольна требовательна к заказчикам. Она хочет, чтобы ее гримерку украшали белые свечи и розы – не менее 15 штук, но лучше 17. В качестве напитков Лорак просит поставить ей чай, кофе, диетическую колу, сок и воду. Отдельным пунктом в списке стоит дорогой коньяк. 

Из еды артистка предпочитает простые нарезки из овощей, фруктов, сыров, колбас и рыбы. Но в качестве дополнительных пунктов она просит, чтобы также там присутствовала свежая морковь и кукурузные хлопья. 

Также Ани хочет, чтобы ее команда была плотно накормлена за счет заказчика, поэтому на бытовой райдер она закладывает около 1 млн рублей. Если выступление запланировано в другом городе, то нужно будет также оплатить суточные: на певицу 300 долларов, на ее директора 100, а на каждого члена команды 50 долларов. Передвигаться знаменитость предпочитает только на Мерседесах и с молчаливым водителем.

Источник: Абзац

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