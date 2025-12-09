Директор Долиной заявил, что расценки певицы на фоне скандала не изменились

При этом Пудовкин не стал называть конкретную сумму

История с пятикомнатной квартирой в центре Москвы никак не отразилась на гонорарах Ларисы Долиной, утверждает директор артистки Сергей Пудовкин. Он поспешил опровергнуть сообщения медиа, где говорится, что та пересмотрела ценник либо в пользу подорожания, либо понижения.

Напротив, утверждает Пудовкин, и график звезды, и ценовой формат сохраняются.

"Мы не снижали, но и не повышали цены", – заявил Сергей.

При этом директор не стал уточнять гонорар исполнительницы, отметив, что на частных вечеринках та никогда не зарабатывала сумму в 4,5-5 млн рублей. Хотя такая цена в настоящее время указывается в прайс-листе агентств, занимающихся организацией корпоративных выступлений.

До этого сообщалось, что за корпоративы в Новый год певица сможет отбить сумму, практически эквивалентную стоимости ее жилья в центре Москвы. До 20 января у нее очень плотный график: по состоянию на конец ноября оставалось лишь три "окна".

СМИ писали, что за выступление джазовая певица берет 3,5 млн рублей с НДС. А чистая прибыль при запланированном графике составит 105 млн рублей.

Напомним, ранее Долина подала иск против Полины Лурье, купившей у нее квартиру в Москве. В документах, с которыми ознакомились журналисты, знаменитость заявляет, что та "не проявила даже минимального уровня осмотрительности", заключая сделку. Хотя Долина считает, что Лурье, являясь ИП, должна была заметить признаки возможных нарушений, пишет женский журнал "Клео.ру".

Напомним, вырученные средства Долина отдала мошенникам, а затем, осознав, что оказалась их жертвой, пошла в суд, где ей вернули квартиру, отказав таким образом Лурье в праве собственности.