Политик Чунг объявил Джорджа Клуни военным преступником

Артист любит критиковать власти

Вокруг известного голливудского актера Джорджа Клуни разгорелся грандиозный скандал. Как известно, артист любит критиковать власти, но на этот раз ситуация приняла довольно резкий оборот.

Так, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг выступил с крайне жестким заявлением в адрес знаменитости. Поводом стала критика актера в отношении американского лидера Дональда Трампа. Дошло до того, что чиновник в своих социальных сетях назвал Клуни "военным преступником".

Чунг в язвительной форме заявил, что Клуни можно считать единственным "военным преступником", потому что его фильмы и актерская игра настолько плохи, что сами по себе являются преступлением.

Трамп ранее также не остался в стороне и высказался о Клуни и его семье. Президент раскритиковал решение актера получить французское гражданство, отметив, что супруги сделали очень глупый шаг, так как Франция погрязла в проблемах, связанных с миграционной политикой.

История конфликта между Клуни и Трампом тянется уже не первый год. Их публичные перепалки начались еще в 2017 году. Тогда актер позволил себе иронично высказаться в адрес будущего президента, назвав политика представителем "голливудской элиты".