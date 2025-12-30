Джордж Клуни вместе с семьей получил гражданство во Франции

Джордж Клуни вместе с семьей получил французское гражданство
Фото: commons.wikimedia.org
Актер нашел страну, где можно скрыться от повышенного внимания к нему и его родным

Джордж Клуни вместе с супругой Амаль и двумя детьми получили французское гржданство: официальный указ появился в правительственном вестнике Франции, сообщает France24.

Еще в начале декабря, кстати, актер расхваливал французское законодательство о защите о частной жизни, которые существенно ограничивают возможности папарацци. В тот момент Джордж заявлял, что ему импонирует местная культура и язык, который он до сих пор плохо знает даже после 400-дневного курса.

"Тут не фотографируют детей. У школьных ворот не стоят папарацци. Вот что для нас главное", – сообщил 64-летний артист.

Звезда трилогии Оушена с давних пор связан с Европой. Во владении Джорджа – поместье в итальянском Комо, купленное еще в 2002-м, а еще особняк в Британии. Среди других объектов недвижимости – квартира в Нью-Йорке и недвижимость в Кентукки. По слухам, за последние десять лет артист продал дома в Лос-Анджелесе и Мексике.

В настоящее время во владении семьи – бывшая винодельня с поместьем Domaine du Canadel у Бриньоля, которую они купили в 2021 году. 

Актер признался, что решил перебраться с родными в Европу в поисках спокойной и уравновешенной жизни. Дети свободно владеют итальянским и даже дразнят папу на этом языке – знают, что они их не понимает, передает женский журнал "Клео.ру".

Источник: France 24 ✓ Надежный источник
По теме

Кремль ответил Зеленскому на предложение подумать над "планом В"

В Москве напомнили, что Киев теряет территории

Бежавшего в Европу экс-президента Киргизии лишили всех госнаград: что известно

Ранее бывшего лидера страны признали виновным в освобождении одного из криминальных авторитетов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей