Джордж Клуни вместе с семьей получил гражданство во Франции

Актер нашел страну, где можно скрыться от повышенного внимания к нему и его родным

Джордж Клуни вместе с супругой Амаль и двумя детьми получили французское гржданство: официальный указ появился в правительственном вестнике Франции, сообщает France24.

Еще в начале декабря, кстати, актер расхваливал французское законодательство о защите о частной жизни, которые существенно ограничивают возможности папарацци. В тот момент Джордж заявлял, что ему импонирует местная культура и язык, который он до сих пор плохо знает даже после 400-дневного курса.

"Тут не фотографируют детей. У школьных ворот не стоят папарацци. Вот что для нас главное", – сообщил 64-летний артист.

Звезда трилогии Оушена с давних пор связан с Европой. Во владении Джорджа – поместье в итальянском Комо, купленное еще в 2002-м, а еще особняк в Британии. Среди других объектов недвижимости – квартира в Нью-Йорке и недвижимость в Кентукки. По слухам, за последние десять лет артист продал дома в Лос-Анджелесе и Мексике.

В настоящее время во владении семьи – бывшая винодельня с поместьем Domaine du Canadel у Бриньоля, которую они купили в 2021 году.

Актер признался, что решил перебраться с родными в Европу в поисках спокойной и уравновешенной жизни. Дети свободно владеют итальянским и даже дразнят папу на этом языке – знают, что они их не понимает, передает женский журнал "Клео.ру".