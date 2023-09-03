Молодая жена Джорджа Клуни обнажила прелести перед публикой

Молодая жена Джорджа Клуни обнажила прелести перед публикой
Фото: Andrea Merola / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Семейная пара отправилась в Италию

Знаменитый американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни считается одним из самых титулованных звезд Голливуда. Даже несмотря на возраст, артист активно занимается творчеством и до сих вор высоко востребован.

При всем при этом Джорджу Клуни удается сохранять прекрасную форму. В 62 он смотрится довольно молодо, особенно на фоне супруги. Британский юрист ливанского происхождения Амаль Аламуддин младше своего возлюбленного на 17 лет.

Пара поженилась в 2014 году, а в начале 2017 обзавелись двумя детьми. Несмотря на девять лет брака, Джорджу Клуни и Амаль Аламуддин ведут себя как самые настоящие молодожены. Их публичные отношения наполнены романтикой.

Недавно актер повез свою супругу на свидание в Италию. Там 45-летняя красотка обнажила свои прелести. Вырез в элегантном вечернем платье изумрудного цвета позволил супруге Джорджа Клуни засветить свои стройные ноги.

Сними быстро разошлись в социальных сетях, где пользователи высоко оценили красоту Амаль Аламуддин.

Скриншот: соцсети

Источник: Page Six ✓ Надежный источник
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