Intercept: Нетаньяху пытается сорвать перемирие с Ираном

В США устроили взбучку Нетаньяху из-за дерзкой выходки
Биньямин Нетаньяху.
Израильтяне действуют крайне агрессивно

В американских СМИ устроили словесную взбучку Биньямину Нетаньяху. Руководителя израильского правительства резко раскритиковали, обвинив его в попытках подорвать достигнутое перемирие между Ираном и США.

Так, портал The Intercept с негодованием пишет, что соглашение о прекращении огня, о котором ранее объявил Дональд Трамп и которое было подтверждено иранской стороной, оказалось под угрозой. В публикации отмечается, что дерзкие действия и агрессивная позиция израильского премьера могут привести к тому, что перемирие не продержится долго и будет сорвано.

Автор материала обращает внимание, что Нетаньяху продолжает подчеркивать – в том числе, на уровне публичных заявлений – что конфликт еще далек от завершения. Он прямо говорит, что текущие договоренности носят лишь временный характер, а конечные цели Израиля остаются неизменными и будут реализованы.

В издании делают вывод, что своими действиями израильский премьер ставит под удар усилия американцев по снижению напряженности и выходу из конфликта с Ираном. В итоге Нетаньяху вновь оказывается в роли "дестабилизатора", который препятствует любым попыткам наладить отношения между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее в Израиле устроили истерику из-за достигнутого перемирия.

Источник: The Intercept ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей