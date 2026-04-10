Intercept: Нетаньяху пытается сорвать перемирие с Ираном

Израильтяне действуют крайне агрессивно

В американских СМИ устроили словесную взбучку Биньямину Нетаньяху. Руководителя израильского правительства резко раскритиковали, обвинив его в попытках подорвать достигнутое перемирие между Ираном и США.

Так, портал The Intercept с негодованием пишет, что соглашение о прекращении огня, о котором ранее объявил Дональд Трамп и которое было подтверждено иранской стороной, оказалось под угрозой. В публикации отмечается, что дерзкие действия и агрессивная позиция израильского премьера могут привести к тому, что перемирие не продержится долго и будет сорвано.

Автор материала обращает внимание, что Нетаньяху продолжает подчеркивать – в том числе, на уровне публичных заявлений – что конфликт еще далек от завершения. Он прямо говорит, что текущие договоренности носят лишь временный характер, а конечные цели Израиля остаются неизменными и будут реализованы.

В издании делают вывод, что своими действиями израильский премьер ставит под удар усилия американцев по снижению напряженности и выходу из конфликта с Ираном. В итоге Нетаньяху вновь оказывается в роли "дестабилизатора", который препятствует любым попыткам наладить отношения между Вашингтоном и Тегераном.

