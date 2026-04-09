Карлсон заинтересовался, почему Израиль имеет большое влияние на США

Американский журналист Такер Карлсон публично поделился негодованием по поводу роли Израиля во внешней политике США. Он задался вопросом, почему вашингтонская администрация неспособна контролировать действия своего союзника и даже не обсуждает такую возможность.

Звездный ведущий сильно удивлен тем, что тема влияния израильтян на американские власти вообще не обсуждается. По его мнению, это выглядит весьма странно, учитывая степень вовлеченности США в происходящие в ближневосточном регионе события.

Ведущий уверен, что Вашингтон оказался втянут в конфликт с Ираном исключительно под давлением Тель-Авива. Теперь же ситуация развивается крайне неудачно, а выйти из нее становится все сложнее, и причиной он снова назвал действия израильской стороны.

"Война пошла неудачно. Теперь мы не можем выйти из этой войны из-за поведения той же самой страны – Израиля. Почему?" – интересуется телеведущий.

Он добавил, что американские граждане имеют право знать, почему израильтяне обладает столь значительным влиянием на решения Белого дома.

