Улетевший в Израиль Слепаков* стал фигурантом уголовного дела

Прокуратура Москвы проверила деятельность комика Семена Слепакова*, признанного иностранным агентом, обнаружив нарушения. Материалы направили в следственные органы, где возбудили уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ – уклонение от обязанностей иноагента.
Обосновавшийся в Израиле юморист дважды за год попадался на административных нарушениях. Будучи за границей, Слепаков* публиковал в соцсетях материалы без обязательной маркировки о том, что они созданы и распространены иноагентом.
Расследование взято на контроль прокуратурой Москвы.
Ранее Слепаков*, улетевший в Израиль, жаловался, что эмиграция серьезно ограничила его юмор. Шутить про Россию извне, по его словам, сложно – выглядит "кринжово". При этом он не желает терять связь с российской публикой. А еще комик сетовал на обвалившийся спрос на выступления и признавался, что вынужден делать скидки.
