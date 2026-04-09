Улетевший в Израиль Слепаков* стал фигурантом уголовного дела

На улетевшего Слепакова* завели дело за посты из Израиля: подробности
Семен Слепаков* (признан иноагентом в РФ). Фото: АГН Москва
Комик уклоняется от обязанностей иноагента, заявили в прокуратуре

Прокуратура Москвы проверила деятельность комика Семена Слепакова*, признанного иностранным агентом, обнаружив нарушения. Материалы направили в следственные органы, где возбудили уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ – уклонение от обязанностей иноагента.

Обосновавшийся в Израиле юморист дважды за год попадался на административных нарушениях. Будучи за границей, Слепаков* публиковал в соцсетях материалы без обязательной маркировки о том, что они созданы и распространены иноагентом.

Расследование взято на контроль прокуратурой Москвы.

Ранее Слепаков*, улетевший в Израиль, жаловался, что эмиграция серьезно ограничила его юмор. Шутить про Россию извне, по его словам, сложно – выглядит "кринжово". При этом он не желает терять связь с российской публикой. А еще комик сетовал на обвалившийся спрос на выступления и признавался, что вынужден делать скидки.

*признан иноагентом решением Минюста

Источник: Telegram-канал прокуратуры Москвы ✓ Надежный источник
