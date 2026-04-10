Доктор Мясников о жестком подходе в США к статинам:"Либо пьешь, либо умрешь"

Американские врачи не особо церемонятся с пациентами

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" поделился наблюдениями о методах работы американских коллег. По его словам, за океаном не принято уговаривать пациентов, которые отказываются от жизненно важных препаратов.

Речь идет о статинах – лекарствах, снижающих уровень "плохого" холестерина. Мясников пояснил, что если человек не хочет их принимать, врачи прямо объясняют ему возможные последствия: инсульт, сосудистая деменция и даже летальный исход.

"Либо пьешь, либо умрешь", – резюмировал доктор.

Телеведущий напомнил, что для людей с повышенным холестерином такая терапия критически важна. Она помогает предотвратить тяжелые сосудистые катастрофы.

Многие пациенты боятся побочных эффектов – болей в мышцах или поражения печени. Однако кардиологи утверждают, что серьезные осложнения возникают крайне редко. Для людей из группы риска польза от статинов многократно превышает возможные риски.

Ранее Мясников уже шокировал публику другим предупреждением. Он заявил, что пивом можно "перегрузиться" до летального исхода. Из-за отсутствия натрия в напитке человек может выпить слишком много, даже не заметив, как перебрал. "Пивом можно перегрузиться так, что человек может и умереть", – пояснил врач.