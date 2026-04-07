Доктор Мясников рассказал о смертельном вреде пива

"Перегрузиться" можно вплоть до летального исхода, отмечает ведущий

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" огорошил любителей пива. Оказывается, этим напитком можно так перегрузить организм, что наступит летальный исход.

Парадокс в том, что в пиве нет натрия, в отличие от любой другой воды, чая, кофе или сока. Именно поэтому оно не задерживается в организме. Человек может выпить его слишком много, даже не заметив, как перебрал.

"Любая вода содержит натрий. Чай, кофе, соки – все содержит натрий, кроме пива. Отсюда пивом можно перегрузиться так, что человек может и умереть", – пояснил Мясников.

По его словам, все зависит от скорости потребления и выделения. Врач объяснял это на примере отеков – они появляются как раз из-за натрия, которого в пиве нет. Вот и получается: пьется легко, а последствия – тяжелые.

Ранее доктор Мясников призвал пить кофе. По его словам, этот напиток не только не вреден, но и снижает риски мерцательной аритмии, инфарктов и даже защищает от рака печени. "У нас все время люди говорят, что кофе нельзя. Это как шампанское по утрам. Кофе – как грех легкий", – посетовал доктор и заверил, что кофе продлевает жизнь.