Доктор Мясников рассказал о смертельном вреде пива

Александр Мясников. Фото: Дмитрий Рожков/Wikimedia Commons
"Перегрузиться" можно вплоть до летального исхода, отмечает ведущий

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" огорошил любителей пива. Оказывается, этим напитком можно так перегрузить организм, что наступит летальный исход.

Парадокс в том, что в пиве нет натрия, в отличие от любой другой воды, чая, кофе или сока. Именно поэтому оно не задерживается в организме. Человек может выпить его слишком много, даже не заметив, как перебрал.

"Любая вода содержит натрий. Чай, кофе, соки – все содержит натрий, кроме пива. Отсюда пивом можно перегрузиться так, что человек может и умереть", – пояснил Мясников.

По его словам, все зависит от скорости потребления и выделения. Врач объяснял это на примере отеков – они появляются как раз из-за натрия, которого в пиве нет. Вот и получается: пьется легко, а последствия – тяжелые.

Ранее доктор Мясников призвал пить кофе. По его словам, этот напиток не только не вреден, но и снижает риски мерцательной аритмии, инфарктов и даже защищает от рака печени. "У нас все время люди говорят, что кофе нельзя. Это как шампанское по утрам. Кофе – как грех легкий", – посетовал доктор и заверил, что кофе продлевает жизнь.

Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей