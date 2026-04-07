Семь шагов для здорового сна: как переучить мозг отдыхать

Без строгого режима и ограничений в рационе и быту не обойтись – однако эти меры дадут нужный эффект

Примерно треть взрослых не добирают положенных 120 минут глубокого сна в сутки. Психолог доктор Биджал Чхеда в беседе с HuffPost UK назвала способы, которые помогут перестроить мозг на качественный отдых.

Строгий режим. Ложиться и вставать нужно в одно и то же время, включая выходные. Хаотичный график сбивает выработку мелатонина – гормона сна.

Никакого кофеина после 14:00. Стимулятор может оставаться в организме более восьми часов, незаметно возбуждая нервную систему. Аденозин – вещество, отвечающее за сонливость – просто не успевает сделать свою работу.

Кровать только для сна. Работа в постели или "залипание" в телефоне ослабляют подсознательную связь "лег в кровать – пора отключаться".

Прохлада и темнота. Оптимальная температура в спальне – 18-20 градусов. Холод запускает природный механизм засыпания, а темнота способствует выработке мелатонина.

Ритуал перед сном. Чтение, дневник, легкая растяжка или дыхательные упражнения за 30 минут до отбоя помогают сбросить ментальный мусор.

Никаких гаджетов за час до сна. Синий свет экранов подавляет выработку гормонов сна и отодвигает наступление глубокой фазы.

Стабильное пробуждение. Даже в выходные не стоит валяться в постели до полудня – это собьет настройки внутренних часов на следующую ночь, отмечает портал "Ридлайф.ру".

"Может потребоваться несколько недель, чтобы организм привык, но как только это произойдет, вы заметите, что засыпать стало легче", – резюмирует Чхеда.

Ученые из Италии тем временем выяснили: яркие сны помогают высыпаться. В эксперименте участвовали 44 добровольца. Оказалось, что насыщенные, эмоциональные сновидения делают отдых более глубоким. А вот легкое "мерцание" сознания, когда человек не может вспомнить, что ему снилось, дает обратный эффект – сон кажется поверхностным.