Доктор Мясников назвал глупым популярный вопрос об инсульте

Врач разнес миф о необходимости сделать МРТ головы для профилактики

Известный врач и телеведущий Александр Мясников жестко прошелся по одному из распространенных медицинских заблуждений. Он объяснил, почему бежать делать МРТ головы "для профилактики" инсульта – пустая трата времени и денег.

В рубрике "Вопросы от доктора" Мясников поинтересовался у участницы, нужно ли проходить такое исследование ежегодно, чтобы предотвратить сосудистую катастрофу. Девушка ответила отрицательно, и специалист полностью ее поддержал.

"Вопрос просто глупый по определению. Если вас кто-то посылает на МРТ головы с целью профилактики инсульта, знайте, что это неправильно", – заявил Мясников в эфире программы "О самом главном".

По словам врача, МРТ выявляет уже существующие структурные изменения, но не показывает риск инсульта, который чаще всего связан с состоянием сосудов, давлением и образом жизни.

Сам Мясников, кстати, к советам коллег прислушивается: недавно он вспоминал, как в 40 лет, еще работая в США, сделал анализ крови. Увидев результат (общий холестерин – 8,7), известный американский профессор коротко бросил: "Я бы на твоем месте пил статины пожизненно". Мясников последовал совету и принимает их до сих пор.