В интернете людей запугивают людей монстрообразными червями не просто так

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в очередной раз жестко высказался о повальном увлечении россиян поиском паразитов. По его словам, страх перед глистами активно раздувается в интернете ради наживы.

"В интернете нас специально запугивают монстрообразными червями, чтобы предложить свое "лечение". Очередной развод на деньги, у них другой мотивации нет", – заявил доктор.

Мясников пояснил, что массовые паразитарные заболевания действительно существуют, но в России они встречаются в основном у детей и в местах с низкой санитарией. Лечение назначается только при наличии симптомов и подтвержденного диагноза. "Мы не даем лечение просто для профилактики – слишком велик риск побочных эффектов", – подчеркнул он.

Кстати, сам Мясников не чужд экспериментам. В январе он рухнул на пол с тренажера во время съёмок программы, пытаясь удержаться на баланс-форде. "По-моему, что-то у меня сломалось", – пошутил доктор, а затем резюмировал: ключевой принцип долголетия – "не быть дураком".