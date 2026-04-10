Гагарина уличила экс-возлюбленного Исхакова во лжи

"Че врешь?": Гагарина публично набросилась на бывшего мужа
Полина Гагарина. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость не стала сдерживать эмоции

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков соединили себя узами брака осенью 2014 года, в этих отношениях у них родилась дочка Мия. Несмотря на разрыв в 2021 году, им удалось сохранить нормальное общение, и сейчас они вместе занимаются воспитанием наследницы, которой скоро исполнится девять лет.

Сейчас бывший благоверный известной певицы активно ведет соцсети и регулярно делится мыслями с подписчиками. В одном из последних видео он решил порассуждать о нежности в отношениях и неожиданно пожаловался, что в его жизни никогда не было ласковых обращений, и никто не называл его милыми словами вроде "зая" или "малыш".

Эти слова не остались без внимания бывшей жены. Исполнительница увидела публикацию и не смогла смолчать. Дива публично набросилась на бывшего с претензией.

"Че врешь?" – написала знаменитость.

Звезда таким образом явно намекнула, что в их отношениях подобные проявления нежности все же были. Мужчина же перевел ситуацию в шутку и признался, что не ожидал такого внимания со стороны экс-супруги.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
