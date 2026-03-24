Гагарина осудила Анну Асти и похвалила Ольгу Бузову

Именитая исполнительница Полина Гагарина неожиданно откровенно высказалась о своих коллегах по сцене прямо в эфире популярного шоу. Любопытно, что обычно сдержанная певица не стала сглаживать углы и говорила достаточно прямо.

В разговоре она призналась, что ей не близки тексты песен Анны Асти. Все дело в том, что в них прослеживается идея, что спиртное может быть способом справляться с трудностями, и это вызывает у звезды неприятие. Она напомнила, что подобный подход не решает проблемы, а лишь усугубляет их. Так что, вместо этого лучше искать более здоровые способы выплеснуть эмоции, например, через музыку.

А вот в адрес Ольги Бузовой прозвучали совсем другие слова. Артистка вспомнила, что раньше сомневалась в ее музыкальном пути и считала, что та могла бы лучше проявить себя в каком-нибудь другом жанре. Однако позже ее мнение изменилось, сейчас она по-другому смотрит на творчество коллеги. Теперь звезда считает, что Ольге стоит продолжать заниматься музыкой, особенно певице нравится живой и искренний образ девушки.