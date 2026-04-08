Савичева обвинила Гагарину в неблагодарности к "Фабрике звезд"

Забывать тот опыт нельзя, убеждена Юлия

Между экс-фабрикантками вспыхнул конфликт. Юлия Савичева в интервью каналу "Жара" публично проехалась по Полине Гагариной. Причиной стало разное отношение к проекту, который сделал их знаменитыми.

Савичева бережно хранит воспоминания о "Фабрике звезд" и считает, что забывать тот опыт неправильно, в чем, на ее взгляд, можно упрекнуть Полину.

"Ни в коем случае нельзя это забывать, как, например, это делает Гагарина. Она не любит обсуждать "Фабрику" и вспоминать, что она там была", – заявила Юлия для канала "Жара".

Напомним, 25 лет назад на втором сезоне популярного шоу победила именно Полина. Но после триумфа Гагарина на несколько лет отошла на второй план, отказавшись подписывать контракт с продюсером Максимом Фадеевым. Савичева же, наоборот, активно продвигалась на сцене и даже ездила на "Евровидение".

При этом Юлия признает: самой успешной артисткой их выпуска стала все-таки Полина. Но характерами они не сошлись. "Для меня она очень холодный человек. А я, наоборот, про солнце, энергию, позитив", – говорила Савичева ранее.