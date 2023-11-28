"Новогодний огонек": специальное новогоднее шоу группы "Ария"

"Новогодний огонек": специальное новогоднее шоу группы "Ария"
Концерт пройдет в преддверии Нового года, 30 декабря

Группа "АРИЯ" по старой доброй традиции под Новый год даст специальное шоу – "Новогодний огонёк".

В последних числах декабря музыканты АРИИ позволяют себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы. 

Новогодние концерты АРИИ всегда проходят в уютной домашней атмосфере, чтобы каждый присутствующий смог проникнуться праздничным настроением.

Когда: 30 декабря 2023 г.
Где: Известия Hall, Москва
Для лиц старше 12 лет

"Чуть не дошло до драки": Безруков рассказал о скандале с Машковым в ресторане

Актер пришел в шок от поведения коллеги

170 лет было то же самое: метеоролог назвал причину "шторма века" в Черном море

Метеоролог рассказал, что случилось в середине 19 века в Крыму

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей