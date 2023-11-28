"Новогодний огонек": специальное новогоднее шоу группы "Ария"

Концерт пройдет в преддверии Нового года, 30 декабря

Группа "АРИЯ" по старой доброй традиции под Новый год даст специальное шоу – "Новогодний огонёк".



В последних числах декабря музыканты АРИИ позволяют себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы.

Новогодние концерты АРИИ всегда проходят в уютной домашней атмосфере, чтобы каждый присутствующий смог проникнуться праздничным настроением.

Когда: 30 декабря 2023 г.

Где: Известия Hall, Москва

Для лиц старше 12 лет