"Новогодний огонек": специальное новогоднее шоу группы "Ария"

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"АРИЯ" по старой доброй традиции под Новый год даст
специальное шоу – "Новогодний
огонёк".
В последних числах декабря музыканты АРИИ позволяют себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы.
Новогодние концерты АРИИ всегда проходят в уютной домашней атмосфере, чтобы каждый присутствующий смог проникнуться праздничным настроением.
Когда: 30 декабря 2023 г.
Где: Известия Hall, Москва
Для лиц старше 12 лет
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