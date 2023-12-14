Не пропустите самое интересное: афиша с 15 до 31 декабря

Не пропустите самое интересное: афиша с 15 до 31 декабря
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Новогоднее настроение вам подарят прекрасные концерты, выставки и спектакли. Все лучшее и только для вас!

КОНЦЕРТ

"Главный новогодний концерт"

"Главный новогодний концерт"  – это шокирующие дуэты, живой звук, свежий юмор и серпантин новогоднего настроения!  Он объединит рок– и поп-артистов, исполнителей шансона и джаза, классических романсов и рэпа. Среди участников – Егор Крид, МакSим, SHAMAN, Лолита, Валерия, Марк Тишман, Ани Лорак, Алексей Чумаков, Кристина Орбакайте, Алсу, Artik&Asti, Михаил Шуфутинский, Александр Буйнов и множество других любимых артистов!

17 декабря, МТС Live Холл.

Фото: пресс-служба

ДЕТЯМ

"Маугли"

Хорошо известное всем произведения Редьярда Киплинга о приключениях Маугли предстанет совсем не в том виде, в каком оно знакомо нам с детства. В авторской версии Владимира Алексеева персонажи Киплинга обретут необычные амплуа. Великий змей Каа воплощает в спектакле истинную мудрость и справедливость; волчица-мать Ракша являет собой хранительницу семейного очага и традиционных ценностей; тигр Шер-Хан и стая гиен олицетворяют кровожадных хищников, для которых нет ограничений, кроме закона силы; а бандерлоги превратятся в веселых реперов, которые пренебрегают общепринятым правилами. Оригинальные костюмы персонажей, эффектная сценография, много интересной музыки, необычных современных танцев и красивых песен, завораживающее видео и конечно иллюзионные и цирковые трюки – все это можно будет оценить в новом зрелищном проекте. Главные роли исполнят звезды российских мюзиклов – Сергей Веселов, Роман Графов, Максим Заусалин, Галина Шиманская и др.

15 и 16 декабря, Московский театр иллюзии (ул. Лазо, 3).

Фото: пресс-служба

"Школа Снежной королевы" 

В основу спектакля легла известная детская сказка Вадима Коростылева "Школа Снежной королевы". В ней Снежная королева решила открыть "Ледяную школу", воспитанники которой будут учиться ледяной учтивости, замораживающим взглядам, холодному отношению к чужой беде. А к концу обучения у всех выпускников сердца превратятся в кусок льда. Кто же станет первым учеником? Конечно, только один мальчик. Успеет ли Герда вновь прийти на помощь Кею? В фойе театра перед началом каждого спектакля юные зрители встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, примут участие в хороводах и смогут загадать самое заветное желание, а также получить оригинальный новогодний подарок. Режиссер-постановщик спектакля – Андрей Крючков. Автор музыки – Jonny Dav.

С 16 декабря по 6 января 2024 г., Детский музыкальный театра юного актера (Новая сцена).

Фото: пресс-служба

"Морозко"

Этот иммерсивный спектакль подойдет для всей семьи: русская сказка "Морозко", переложенная на современный лад. И не ждите здесь странного дедушку, известного по старому советскому фильму, который зачем-то морозил девушек. В новом "Морозке" – красивый молодой Царевич, вот уже 500 лет тщетно ищущий невесту. Скажете – какой же он молодой, если 500 лет не женат? Ответ простой: это – сказка. Здесь все волшебно, чудесно и весело. 

29, 30 и 31 декабря, Новый театр.

Фото: пресс-служба

"Три лотоса"

Постановка расширяет географию театральных путешествий, которые дарят знания о культурах разных стран, и приглашает перенестись в Древний Китай. Восточная мудрость, тонкие намеки, хитросплетенный калейдоскоп событий, оркестр с китайскими народными инструментами – все это, будто из дивной китайской шкатулки, явит зрителям режиссер Тереза Дурова. Как часто бывает в сказках и в жизни, верховный правитель считает, что все чудеса должны принадлежать только ему, в том числе волшебный лотос, исполняющий желания. Но у судьбы на этот счет свое мнение – и лотос попадает в руки простых людей: уборщика и уборщицы из императорского дворца...

22 декабря, "Театр Терезы Дуровой" (ул. Павловская, д. 6).

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Новогодний Кабачок Сатиры"

"Кабачок 13 стульев" когда-то стал настоящим культовым явлением на телевидении благодаря Театру сатиры. Таким же феноменом можно считать появление шоу-спектакля "Кабачок Сатиры" на сцене театра. Спектакль-импровизация, спектакль-феерия, спектакль-обозрение, где на один вечер зрительный зал превращается в веселый праздник, который устраивает вся труппа театра. Танцевальные, вокальные, музыкально-инструментальные номера с легкой ноткой хулиганства, знакомые персонажи и абсолютно непредсказуемая импровизация.

17, 29 декабря, Театр Сатиры. 

Фото: пресс-служба

"Соня-9"

Главные герои комикса, сочиненного писателем Алексеем Олейниковым, – подростки: 14-летняя Соня и ее одноклассники. В "Соне – 9" прозвучат музыкальные номера от группы Fire Granny. Комиксовую стилистику поддержит яркое и ироничное оформление Натали-Кейт Пангилинан, но будут и документальные монологи сегодняшних школьников. "Хочется сделать работу, в которой подросткам был бы дан голос со сцены, поговорить с ними на нормальном языке, не делая скидок и не уходя в сюсюканье", – так рассказывает о спектакле режиссёр Александр Золотовицкий. Эскиз постановки год назад стал победителем третьей лаборатории "АРТХАБ", посвящённой театру для детей и подростков.

22, 23 декабря, МХТ им. Чехова (Новая сцена).

Фото: пресс-служба / Екатерина Цветкова

"Другая сказка"

Это не совсем "Голый король", и не то чтобы "Дракон", и точно не "Тень" – это какая-то другая сказка. Известный кинорежиссер Сергей Урсуляк дебютирует на театральной сцене вольным пересказом всего Шварца разом и даже вплетает в него малоизвестный киносценарий "Каин 18", написанный вместе с Николаем Эрдманом. Крупным планом в камерном пространстве на Сретенке режиссер выводит вечно актуальный юмор Шварца, который замешан не столько на злобной сатире, сколько на самоироничном и доброжелательном подходе к миру в любом его проявлении: добро и зло, любовь и предательство, власть и ее ничтожность. Урсуляк превращает сказочную философию драматурга в театр яркой формы, откровенной актёрской импровизации и дуракаваляния. 

16, 17 декабря, Театр им. Вл. Маяковского (сцена на Сретенке).

"Семейный шкаф и его обитатели"

Знакомство с родителями превращается в забавную и одновременно сложную историю. Здесь много любви, которую мы все ищем, но есть и глубинные вопросы совместного существования: возможно ли в семье быть честным до конца? И нужно ли это вообще? В основе спектакля лежит пьеса Орена Сафди "Выживание". Режиссер – Роман Самгин. 

17, 18, 19 декабря, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

САМОЯД. Наталья MASKOVNA

В этой уникальной интерактивной тотальной инсталляции, переосмысленной через призму искусства, моды и перформанса, каждый посетитель сможет открыть для себя новые грани самопознания Автор проекта – Наталья MASKOVNA – современный московский художник, издатель, лектор и акционист. Работает в жанре фотоинсталляции, видео-арта и перформанса. Основной задачей ее практики является формирование условий для раскрытия внутреннего потенциала зрителя через взаимодействие с искусством, используя синтез различных художественных форм. Это приглашение к знакомству с собой, исследованию своего "внутреннего человека", своей самости, затерянных под слоями транслируемых миру субличностей или обезличенных цифровых аватаров. Посетить выставку можно бесплатно по предварительной записи.

15 декабря, Брюсов пер., 8/10, cтроение 1, подъезд 3 

Фото: пресс-служба

СКОРО

Дискотека "Суперстар!"

Финалисты музыкального шоу "Суперстар!" соберутся на одной сцене, чтобы исполнить ваши любимые хиты 80-х, 90-х и 2000-х. В программе – Александр Айвазов, Алексей Глызин, Роман Жуков, Ольга Зарубина, Татьяна Иванова, Анастасия Макаревич, Кай Метов, Жан Милимеров, Алиса Мон, Виктор Салтыков, Лика Стар, Влад Сташевский, Шура, Вячеслав Малежик и многие другие. Новогоднее настроение обеспечит звездная пара ведущих –  Лера Кудрявцева и  Вадим Такменев.

12 января, Crocus City Hall.

Фото: пресс-служба

"Пелагея"

Зрителей ждет встреча с настоящим Рождественским волшебством: роскошный голос, обрамленный саундом, над которым трудятся музыканты-виртуозы группы "Пелагея", любимые народные хиты и эксклюзивные фолковые композиции в актуальных аранжировках, как всегда на сольных концертах, превратятся в искусное действо. В прочтении группы "Пелагея" русский фолк звучит модно, и уже среди молодежи слушать такое считается продвинутым. Русские, казачьи песни в рок-обработке, авторские хиты в стиле русского фолк-рока – под эту музыку невозможно спокойно усидеть на месте. А еще она рождает много глубоких и важных мыслей…

13 января, Crocus City Hall.

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

Zhara Fest-2024

Jony, Эмин, Егор Крид, Стас Михайлова, Ани Лорак, Клава Кока, Мари Краймбрери и множество других популярных исполнителей приглашают на жаркий уик-энд в Дубай. Вас ждет два дня захватывающего музыкального шоу с топовыми артистами на одной сцене! Киловатты звука, невероятный свет, роскошные декорации – это настоящая сказка наяву!

6 и 7 января, отель Jumeriah Beach. 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник

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