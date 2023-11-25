Антибиотики с соей: любимую у россиян колбасу запретили к употреблению

Производители часто грешат запрещенными препаратами

Специалисты из Роскачества опубликовали перечень марок известных отечественных колбас, получивших в ходе исследования низкий рейтинг. В ходе испытаний, которые были проведены в лаборатории, эксперты выделили несколько марок, производящих непригодную для потребления продукцию.

Популярный на праздниках сервелат "Дмитрогорский продукт" получил низкую оценку из-за выявленного натурального красителя со следами антибиотика. Ни то, не другое производителем не было указано на упаковке.

Роскачество также не рекомендовало россиянам к употреблению "Стародворские колбасы" и "Йола Агрохолдинг". В первой обнаружили ДНК птицы с соей. В указанном производителем составе эти элементы не указаны. Во второй – следы все тех же антибиотических препаратов.

Проверили специалисты и докторскую колбасу, несколько образцов которое признали некачественными. Колбасу "Губернской мясной компании" внесли в запрещенку – недобросовестный производитель пойман на пресловутых антибиотиках.

В продукции выявили недостаточное количества жира. "Егорьевская" также получила низкий рейтинг – в образце не хватало белка с жиром в тех пропорциях, который указан в составе.

А не так давно россиянам рассказали, как правильно выбрать себе хурму. Ягода особенно в холодный сезон, когда массово распространяются простудные заболевания – а из-за наличия витаминов и яркого вкуса продукт сметают зимой с полок. Однако Роскачество рассказало, как выбрать именно тот плод, который не вяжет язык.