Без подделок и недовеса: названы самые качественные марки качественных шпрот

Роскачество провело очередное исследование и рассказало о самой качественной продукции среди рыбных консервов

Вряд ли кто-то из россиян не знает, что такое шпроты, и не пробовал бутерброды или салаты с ними. Копченая рыба, залитая маслом, давно числится в числе любимых закусок российских хозяюшек. Однако сегодня среди огромного количества торговых марок можно нарваться на подделку или некачественный продукт. Роскачество озвучило итоги очередного исследования.

Эксперты смело кинулись в бескрайнее масляное море, кишащее консервированными рыбками, содержащими витамины, минералы, жиры и белки. На магазинных полках широкий ассортимент шпротных консервов, причем порой они отличаются даже видом использовавшейся для изготовления рыбы.

Сегодня многие россияне вынуждены покупать продукты подешевле, поэтому эксперты Роскачества исследовали именно самый доступный ценовой сегмент. 22 торговых марки попали под лупу изучавших их специалистов. Проверяли все: видовую принадлежность "населения" банки, соответствие реальной рыбы заявленной на этикетках; изучали соответствие внешнего вида, консистенции и запахов нормам.

Цена закупленных для исследования образцов колебалась от 30 до 98 рублей за стограммовую банку продукта. Как оказалось, в масс-маркете встречается продукция высокого класса. На Знак качества вполне могут претендовать марки "За Родину" и "Наш промысел". Просто соответствуют ГОСТу и техрегламенту еще четыре ТМ: "5 морей", "Ультрамарин", "Дикое море", Торговый Дом МС.

Из тех же 22 проверенных марок в пяти образцах в банке оказалась не та рыба, что заявили в маркировке. Проштрафились "Spiro Русский, "Рыбный мир", "Красная цена", "Морская радуга" и "Fish House".

Как ни странно, высокая цена не гарантирует качественной продукции, однако чем она ниже, тем больше вероятности, что рыба будет подменена более дешевой. Например, марка ZR стоит вдвое дороже претендентов на Знак качества, однако у экспертов к ней возникли вопросы.

Кроме того, некоторые консервные заводы четко следят за "топовыми" ТМ из числа производимых на их производстве, а марки для среднего сегмента позволяют себе не доложить рыбы, в низком и вовсе могут подменять сырье. Подобным отметился завод из Псковской области "Балт-Фиш Плюс".

Некоторые производители не докладывают рыбы, наращивая массу соусом или овощами. Те же изготовители ZR вообще не сочли нужным указать массу нетто. У "Капитана вкусов" вес реальный не соответствовал заявленному.

Были у экспертов вопросы и к торговым маркам "О’Кей", "Новый океан", "Рыбный стандарт", Nord Fjord, "КлеВо".

Всем производителям направлены письма. Торговые сети "Пятерочка", "О`Кей", "Лента" и "Магнит" пообещали устранить недочеты. А у сети Впрок.ру товар просто заблокирован и продаваться больше не будет. Скоро Новый год и бутерброды со шпротами придутся в тему. Приятного аппетита!

Ранее мы писали, что часть продуктов подорожает к Новому году.

