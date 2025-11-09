Успенская заявила, что ей унизительно получать пенсию

Дива поделились своими размышлениями на тему пенсионных выплат

Популярная российская исполнительница Любовь Успенская откровенно рассказала о своем отношении к пенсионным выплатам в беседе с журналистами.

Артистка призналась, что абсолютно не готова рассматривать себя в роли пенсионерки и не собирается прекращать творческую деятельность. Звезда подчеркнула, что хочет оставаться на сцене до последнего дня, ведь сцена – это ее жизнь и смысл существования.

Артистка объявила, что не подавала документы на получение пенсии и не планирует этого делать, поскольку считает подобные выплаты унизительными для себя.

Она отметила, что предпочитает зарабатывать собственным трудом и мечтает еще долгие годы чувствовать себя востребованной. Мысли о пенсии для нее просто неприемлемы, ведь она ощущает себя энергичной и полной сил. Несмотря на возраст, артистка выглядит прекрасно: ухоженная, стройная и уверенная в себе, она остается примером для многих поклонниц.

Дива подчеркнула, что по-настоящему счастлива только тогда, когда поет, и намерена продолжать радовать публику еще долгие годы и мечтает закончить свою жизнь на сцене.