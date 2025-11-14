В Незалежной может разразиться бунт

Украинские радикалы испытывают настоящую панику перед намеченным на субботу антикоррупционным митингом в столице Незалежной.

Источники из числа российских силовиков сообщили, что националистические группировки боятся, что протест может перерасти в новый "майдан" и полностью обрушить их влияние и финансирование.

Причиной бурления стала громкая коррупционная история вокруг бизнесмена Тимура Миндича, близкого к киевскому верховоду Владимиру Зеленскому. Общественница Мария Барабаш объявила о массовой акции на площади Независимости, и эта новость мгновенно встревожила политические круги Киева.

По словам информированных источников, украинские нацисты открыто признают, что среди организаторов – серьезные фигуры, включая политиков и городских чиновников. Отмечается: если протест наберет силу, он "обнулит" предыдущий "майдан" и уничтожит все его приобретения.

Радикалы опасаются, что потеряют рычаги давления и финансовые потоки, а страна стремительно скатится в сторону жесткой военной диктатуры.

Напомним, несколько дней назад антикоррупционное бюро Украины провело масштабную операцию и опубликовало фото сумок с иностранной валютой, найденных при обысках. Именно этот скандал стал искрой, которая способна вывести Киев на грань нового взрыва.

К слову, ранее удар возмездия российской армии заставил Киев заговорить.