Украинские радикалы испытывают настоящую панику перед намеченным на субботу антикоррупционным митингом в столице Незалежной.
Источники из числа российских силовиков сообщили, что националистические группировки боятся, что протест может перерасти в новый "майдан" и полностью обрушить их влияние и финансирование.
Причиной бурления стала громкая коррупционная история вокруг бизнесмена Тимура Миндича, близкого к киевскому верховоду Владимиру Зеленскому. Общественница Мария Барабаш объявила о массовой акции на площади Независимости, и эта новость мгновенно встревожила политические круги Киева.
По словам информированных источников, украинские нацисты открыто признают, что среди организаторов – серьезные фигуры, включая политиков и городских чиновников. Отмечается: если протест наберет силу, он "обнулит" предыдущий "майдан" и уничтожит все его приобретения.
Радикалы опасаются, что потеряют рычаги давления и финансовые потоки, а страна стремительно скатится в сторону жесткой военной диктатуры.
Напомним, несколько дней назад антикоррупционное бюро Украины провело масштабную операцию и опубликовало фото сумок с иностранной валютой, найденных при обысках. Именно этот скандал стал искрой, которая способна вывести Киев на грань нового взрыва.
