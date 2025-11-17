Нардеп Кучеренко заявил о страхе за Украину из-за провала кабмина

"Мне страшно": в Раде закатили истерику из-за ЧП на Украине
Фото: Vadim Chuprina/wikipedia.org
продолжениеАрмия Украины получила разрушительный сигнал из Киева
Некоторые парламентарии в ужасе о происходящего

Эмоции в украинском парламенте накалились до предела: Алексей Кучеренко, замглавы комитета по энергетическим и жилищным вопросам заявил, что происходящее в энергосфере превращается в катастрофу, а кабмин полностью утратил контроль над ситуацией. 

Он выступил в эфире одного из популярных каналов, где говорил, уже не сдерживая возмущения: нардеп утверждал, что ему по-настоящему страшно за страну, потому что власти не понимают, что творится в ключевых энергетических компаниях, или делают вид. 

"Мне страшно за страну. Правительство не вмешивается и не знает, что происходит. Вы что смеетесь? Вы кого за идиотов держите?" – эмоционально заявил политик.

Нардеп подчеркнул, что был потрясен докладом руководительницы украинского правительства Юлии Свириденко, из которого следовало, что руководству будто бы ничего не известно о масштабных коррупционных схемах внутри отрасли. 

Депутат заявил, что происходящее считает полнейшим провалом, и воспринимает документ как признание беспомощности и некомпетентности высших органов власти.

Тем временем сама Свириденко, оказавшаяся в эпицентре громкого скандала, уверяла накануне, что план "перезагрузки" энергетики уже подготовлен и согласован. Премьер подчеркивала, что рассчитывает на немедленную реакцию в отношении сотрудников, которые фигурируют в коррупционном деле.

К слову, ранее Варшава раскрыла неудобную причину провала Украины.

Источник: Телеканал Новини.LIVE ✓ Надежный источник

"Закупает замки": куда переедет Зеленский – раскрыт план побега

После громкого скандала позиции комика-президента пошатнулись

На Западе открыто обвинили Зеленского в ударах по инфраструктуре НАТО

Политик назвал Киев единственным автором диверсии 2022 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей