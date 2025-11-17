Нардеп Кучеренко заявил о страхе за Украину из-за провала кабмина

Некоторые парламентарии в ужасе о происходящего

Эмоции в украинском парламенте накалились до предела: Алексей Кучеренко, замглавы комитета по энергетическим и жилищным вопросам заявил, что происходящее в энергосфере превращается в катастрофу, а кабмин полностью утратил контроль над ситуацией.

Он выступил в эфире одного из популярных каналов, где говорил, уже не сдерживая возмущения: нардеп утверждал, что ему по-настоящему страшно за страну, потому что власти не понимают, что творится в ключевых энергетических компаниях, или делают вид.

"Мне страшно за страну. Правительство не вмешивается и не знает, что происходит. Вы что смеетесь? Вы кого за идиотов держите?" – эмоционально заявил политик.

Нардеп подчеркнул, что был потрясен докладом руководительницы украинского правительства Юлии Свириденко, из которого следовало, что руководству будто бы ничего не известно о масштабных коррупционных схемах внутри отрасли.

Депутат заявил, что происходящее считает полнейшим провалом, и воспринимает документ как признание беспомощности и некомпетентности высших органов власти.

Тем временем сама Свириденко, оказавшаяся в эпицентре громкого скандала, уверяла накануне, что план "перезагрузки" энергетики уже подготовлен и согласован. Премьер подчеркивала, что рассчитывает на немедленную реакцию в отношении сотрудников, которые фигурируют в коррупционном деле.

