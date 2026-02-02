Yle: Россия строит новую военную базу у границ с Финляндией

"Туда приехала техника": финнов ужаснул ответ России на вступление в НАТО
Фото: commons.wikimedia.org
РФ модернизирует свой заброшенный гарнизон в Карелии, утверждают иностранные СМИ

Россия приступила к модернизации заброшенного гарнизона в Карелии, оставшегося с советских времен, утверждает Yle. Финское издание ссылается на спутниковые снимки, сделанные в период 2024-2025 гг. По мнению журналистов, РФ таким образом увеличивает свое военное присутствие на границе с Финляндией.

Длительное время, говорится в материалах, предполагаемый гарнизон пустовал. 

"Поросшая травой территория была расчищена, ​​и туда приехала техника", – говорится в материале.

Военный эксперт Марко Эклунд утверждает, что РФ якобы формирует новый армейский корпус cухопутных сил с увеличением численности примерно на 15 тыс. человек. По данным Rulehti, часть подразделений уже прибыла в регион.

Военный городок, утверждают журналисты, также возводят в Мурманской области, недалеко от границы с Финляндией – для артиллерийской и инженерной бригад с численностью порядка 2 тыс. военнослужащих.

По мере принимаемых Россией действий в ответ на вступление Финляндии в НАТО ее военный потенциал на границе будет только расти, считают в европейской стране.

Ранее глава правительства Финляндии Петтери Орпо вдруг заявил, что не возражал бы против личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Yle ✓ Надежный источник
По теме

"Идут по тепловому следу": генерал рассказал, как сбивают украинские Су-25

Авиапарк ВСУ практически опустел

Госдума призвала Кремль к "оружию возмездия" против режима Зеленского

Главы киевского режима только подтверждают свою неадекватность, считает парламентарий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей