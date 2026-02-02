Yle: Россия строит новую военную базу у границ с Финляндией

РФ модернизирует свой заброшенный гарнизон в Карелии, утверждают иностранные СМИ

Россия приступила к модернизации заброшенного гарнизона в Карелии, оставшегося с советских времен, утверждает Yle. Финское издание ссылается на спутниковые снимки, сделанные в период 2024-2025 гг. По мнению журналистов, РФ таким образом увеличивает свое военное присутствие на границе с Финляндией.

Длительное время, говорится в материалах, предполагаемый гарнизон пустовал.

"Поросшая травой территория была расчищена, ​​и туда приехала техника", – говорится в материале.

Военный эксперт Марко Эклунд утверждает, что РФ якобы формирует новый армейский корпус cухопутных сил с увеличением численности примерно на 15 тыс. человек. По данным Rulehti, часть подразделений уже прибыла в регион.

Военный городок, утверждают журналисты, также возводят в Мурманской области, недалеко от границы с Финляндией – для артиллерийской и инженерной бригад с численностью порядка 2 тыс. военнослужащих.

По мере принимаемых Россией действий в ответ на вступление Финляндии в НАТО ее военный потенциал на границе будет только расти, считают в европейской стране.

Ранее глава правительства Финляндии Петтери Орпо вдруг заявил, что не возражал бы против личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.