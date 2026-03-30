Дандыкин: удар по авиабазе с самолетами НАТО может оставить ВСУ без боеприпасов

"Останутся без боеприпасов": в России раскрыли последствия удара по самолетам НАТО
Этот аэродром – один из основных для Украины

Российские войска нанесли удар по авиабазе в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где хранились самолеты F-16 и Mirage, поставленные странами НАТО. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, целями стали подземные укрытия со складами и бункер управления авиацией.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что этот аэродром – один из основных для ВСУ. Самолеты, которые несут бомбы, сбиваемые российской ПВО, базируются именно там.

"Если эти самолеты останутся хотя бы на определенное время без боеприпасов, это будет хорошо. А если мы вывели часть из них из строя, задели, то еще лучше", – заявил Дандыкин.

Эксперт добавил, что авиабаза уже не раз становилась целью российских ударов, но каждый новый удар снижает боеспособность украинской авиации и усложняет ее снабжение.

Аэродром в Староконстантинове становился целью российских ударов в 2025-м. Тогда ВКС России наносили удар по этому объекту в рамках ответа на попытку Киева угнать российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Сообщалось, что на аэродроме базировались истребители F-16. 

