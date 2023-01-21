Доктор Мясников назвал способ отучить себя от вредной еды

На помощь всегда придут заменители

Телетерапевт Александр Мясников назвал верный способ отучиться от сладкой, соленой и жирной пищи. В эфире программы "О самом главном" медик заявил, что с детства человек становится жертвой искажения вкуса по вине производителей в промышленном пищепроме.

По словам Мясникова, последние вынуждены "сделать и продать" – вне зависимости от того, нравится человеку продукт или нет.

"Вы будете покупать вкусное. Что еде дает вкус? Это жиры, соль, сахар", – пояснил Мясников.

Телетерапевт предложил как вовсе отказаться от приобретения соли с сахаром. Вредные жиры можно заменить рыбой, орехами, растительным маслом и бобовыми.