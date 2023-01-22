Какие гаджеты помогают сохранить жизнь – мнение врача

Какие гаджеты помогают сохранить жизнь – мнение врача
Фото: www.unsplash.com
Выявление заболевания на ранней стадии может спасти организм

Современные люди живут в век высоких технологий. Дошло до того, что некоторые гаджеты научились контролировать показатели нашего организма и при отклонении от нормы сигнализируют об этом.

По мнению известного омского врача Павла Валенцова, так называемые "карманные помощники" в виде всевозможных гаджетов способны оказать серьезное влияние на жизнь и здоровье человека.

В первую очередь, речь идет о таких известных каждому человеку гаджетах, как умные часы, браслеты, смартфоны со специальными приложениями. Эксперт подчеркнул, что такая техника помогает выявить первые звоночки заболевания, что может сыграть немаловажную роль в спасении жизни человека.

Так, специальное приложение подсказывает человеку, что у него участилось сердцебиение или фиксируются другие отклонения от нормы. Кроме того, такие гаджеты помогают выработать полезные привычки – они напоминают о необходимости физической активности, достаточном количестве часов сна и так далее.

Разумеется, гаджет является только вспомогательным средством, главное –следить за здоровьем и вовремя обращаться к специалистам.

Источник: Оm1 ✓ Надежный источник
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