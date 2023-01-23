К каким проблемам может привести недосып

К каким проблемам может привести недосып
Фото: unsplash.com
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Врач-сомнолог София Черкасова утверждает, что недосып может приводить к серьезным проблемам, которые отражаются на физическом и ментальном здоровье человека. Всего последствия деляться на два типа: немедленные и отдаленные.

По ее словам, после первого недосыпа люди часто начинают чувствовать раздражительность, подавленность, снижение интеллектуальной работоспособности, головные боли. Это относится к немедленным последствиям. Однако если мало спать в течение нескольких месяцев, то эффект может быть более тяжелым.

Зачастую у людей, которые страдают от недосыпа, сильно увеличивается риск развития депрессии, профвыгорания, а спустя годы это может привести к болезням сердечно-сосудистой системы, атеросклерозу, гипертонии, сахарному диабету и деменции. 

Врач утверждает, что есть первые признаки, что недосып начал вредить здоровью – это частые простудные и вирусные заболевания, а также обострения хронических недугов. 

"Дневной сон частично помогает исправить последствия недосыпа. Фактически дневной сон добавляет некоторый ресурс: организм получает возможность сделать ночную работу, приложить восстановительные усилия, чтобы человек себя лучше почувствовал", – уверяет Черкасова.

Если человек испытывает сложности с засыпанием, то специалист посоветовала использовать беруши или успокаивающую музыку, либо генераторы белого шума. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
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