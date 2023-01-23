К каким проблемам может привести недосып

Медики советуют внимательно относиться к своему режиму дня

Врач-сомнолог София Черкасова утверждает, что недосып может приводить к серьезным проблемам, которые отражаются на физическом и ментальном здоровье человека. Всего последствия деляться на два типа: немедленные и отдаленные.

По ее словам, после первого недосыпа люди часто начинают чувствовать раздражительность, подавленность, снижение интеллектуальной работоспособности, головные боли. Это относится к немедленным последствиям. Однако если мало спать в течение нескольких месяцев, то эффект может быть более тяжелым.

Зачастую у людей, которые страдают от недосыпа, сильно увеличивается риск развития депрессии, профвыгорания, а спустя годы это может привести к болезням сердечно-сосудистой системы, атеросклерозу, гипертонии, сахарному диабету и деменции.

Врач утверждает, что есть первые признаки, что недосып начал вредить здоровью – это частые простудные и вирусные заболевания, а также обострения хронических недугов.

"Дневной сон частично помогает исправить последствия недосыпа. Фактически дневной сон добавляет некоторый ресурс: организм получает возможность сделать ночную работу, приложить восстановительные усилия, чтобы человек себя лучше почувствовал", – уверяет Черкасова.

Если человек испытывает сложности с засыпанием, то специалист посоветовала использовать беруши или успокаивающую музыку, либо генераторы белого шума.