Врач раскрыл способ бороться с кашлем с помощью сала

Продукт снабжает организм энергией для оздоровления

Кашель является частым симптомом при наличии простуды у человека или ОРВИ. Врач-пульмонолог Сергей Радионов рассказал, что убрать этот симптом можно с помощью свиного сала.

Специалист объявнил, что кашель является естественной реакцией организма на инфекцию, которая, как правило, вызвана отделением макроты.

"Чтобы убрать это явление, надо победить прежде всего первопричину недомогания, то есть воспаление", – сказал он.

Помочь в борьбе с воспалением могут только препараты, которые обладают противовирусным или противомикробным свойством. Но для того, чтобы они работали эффективно, организму нужны дополнительные ресурсы в виде запасов энергии.

Медик подчеркнул, что поэтому он рекомендует всем пациентам, которые страдают от кашля, есть сало. Это поможет наладить работу легких и восполнить энергетические ресурсы для борьбы с недугом. По его словам, даже одна ложка растопленного жира может помочь.

"Ведь всего из 1 грамма жира образуется девять калорий, организм начинает лучше работать по их переработке, а значит и кровь будет бежать по венам и артериям быстрее. Благодаря этому воспаление проходит, а вместе с ним и сам кашель",

– объяснил Радионов.