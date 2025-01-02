Ученые нашли загадочную причину рака толстой кишки: поражает даже молодых

Ученые нашли загадочную причину рака толстой кишки: поражает даже молодых
Фото: unsplash.com
Специалисты пришли к неожиданному выводу

Согласно последнему исследованию ученых, количество случаев рака толстой кишки среди людей до 50 лет может резко вырасти. Это связано с тем, что у многих биологический возраст стал превышать фактический из-за образа жизни, употребления алкоголя и окружающей среды.

Исследователи изучили людей в возрасте до 50 лет, которым была сделана колоноскопия, и рассчитали их биологический возраст, проанализировав образцы крови. Они обнаружили, что каждый год ускоренного старения коррелирует с увеличением риска развития полипов, небольших новообразований, которые могут привести к раку, на 16%. 

Специалистов удивило, что другие факторы риска, обычно связанные с раком толстой кишки, такие как жировая прослойка и курение, не имели корреляции с развитием болезни.

"Все больше исследований показывают, что ускоренное старение становится все более распространенным явлением, несмотря на то, что продолжительность жизни продолжает расти – парадокс, который исследователи все еще изучают" – указано в статье.

Сейчас специалисты намерены серьезнее изучить фактор биологического возраста с развитием тех или иных недугов.

Источник: Daily Mail

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