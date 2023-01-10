Для онкобольных в Москве организован сервис комфортной записи к специалистам

Для онкобольных в Москве организован сервис комфортной записи к специалистам
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Пациентам помогают пройти разные обследования в один день

Во всех центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Москвы оборудованы специальные "посты записи", где администраторы помогают пациентам подобрать максимально удобные варианты записи к специалистам, а также на инструментальные и лабораторные исследования. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервис ориентирован, в первую очередь, на пациентов, которым нужно пройти комплексное обследование. Администратор может на одном экране увидеть свободное время для записи сразу во все нужные кабинеты и предложить такие даты и время, чтобы максимально сократить количество поездок в медучреждение.

"Если раньше пациентам приходилось тратить больше времени, чтобы подобрать удобные варианты для посещения ЦАОП, то теперь благодаря сервису человек может быстро записаться на все необходимые процедуры, в том числе запланировать их на один день",

– подчеркнула Анастасия Ракова.

Эксперимент с внедрением "постов записи" начался в Москве летом прошлого года и сразу подтвердил свою актуальность. Стало удобнее и пациентам, и сотрудникам центров онкопомощи. Так, в ЦАОП ММКЦ "Коммунарка" с декабря 2022 г. открыто три таких стойки. Посетители отмечают, что с тех пор времени на запись сразу к нескольким специалистам стало уходить заметно меньше.

"Специализированное лечение требует большого количества разнообразных исследований и анализов. Чтобы потратить меньше времени на их выполнение и последующие консультации врачей, необходимо организовать все записи по принципу "одного окна". Тогда обследование отнимает минимум времени и сил. Сейчас на новой площадке мы получили такую возможность",

– говорит заместитель главврача по филиалу ЦАОП ММКЦ "Коммунарка" Ольга Шарова.

В настоящее время Москва переходит на новый стандарт оказания онкологической помощи, утвержденный три года назад. Его главный принцип – пациент в центре внимания. Для реализации этой задачи в столице открыто шесть многопрофильных онкологических центров на базе ведущих больниц. Там пациенты могут пройти все процедуры – от диагностики до лечения и последующего наблюдения. При желании к пациенту прикрепляется персональный помощник, который следит, выполнил ли человек все назначения, напоминает о плановом обследовании, помогает получить направления на исследования или записаться к врачу.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что 2023 год станет прорывным в плане строительства новых больниц и поликлиник в Москве.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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