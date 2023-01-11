Доктор Мясников назвал главную опасность меда для детей

Продукт может привести к серьезному отравлению

Известный телеврач Александр Мясников рассказал, что известный своими целебными свойствами мед имеет также и противопоказания. К примеру, его категорически нельзя давать детям, которым еще не исполнился год.

Дело в том, что продукт содержит в себе ботулотоксин, пусть и не в больших количествах. Когда его употребляет малыш, это может привести к развитию у него ботулизма – по словам Мясникова, именно мед является главной причиной возникновения этого недуга у маленьких детей.

Также он указал, что вещество может содержаться в мясных, рыбных или овощных консервах, поэтому есть их нужно с осторожностью.

Как известно, ботулотоксин является одним из сильнейших ядов. Отравление им может приводить к блокировке нервных функций, дыхательному или мышечному параличу. Чтобы исключить его попадание в организм врачи советуют не есть консервированные овощи со вздутыми крышками и делать зимние заготовки по проверенным рецептам.