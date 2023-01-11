Сосуд долголетия: как помочь организму защититься от опасных заболеваний

Здоровые сосуды – это залог комфортного и активного долголетия

В Новогоднюю ночь многие люди не только желают здоровья себе и своим близким, но и обещают изменить образ жизни, чтобы желаемое стало реальностью. Мы собираемся отказаться от вредных привычек, начать заниматься спортом, правильно питаться, меньше нервничать... К сожалению, сдержать обещания удается далеко не всем. И уже 1 января карета благих намерений порой превращается в тыкву. Чтобы встретить и прожить новый год максимально здоровым, врачи советуют запастить не только морально-волевыми качествами, но и лекарственными препаратами для защиты сосудов. Ведь здоровые сосуды – это залог комфортного и активного долголетия.

Жизнь в зоне сердечно-сосудистого риска

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – лидер среди причин, вызывающих смертность населения во всем мире. Ежегодно от них гибнет почти 18 млн человек. Примерно в 30% случаев люди, страдающие ССЗ, уходят из жизни преждевременно, не достигнув 70-летнего возраста.

Пандемия COVID-19 только усугубила эту негативную тенденцию. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, вследствие перенесенного коронавируса почти половина переболевших начинает испытывать проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. А риск смертности от COVID-19 среди пациентов с хроническими заболеваниями сердца и сосудов возрастает в несколько раз. По данным Минздрава, в период коронавирусной пандемии смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в большинстве стран мира возросла на 10–12%.

Эксперты отмечают рост числа пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в текущем году. Согласно данным, озвученным генеральным директором НМИЦ кардиологии, главным внештатным специалистом кардиологом Минздрава РФ Сергеем Бойцовым, около 40% взрослого населения страны имеют гипертонию. По данным Минздрава РФ, в 2021 году зарегистрировано более 1,4 млн больных, у которых впервые установлены болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. Если в 2019 году смертность в России от болезней системы кровообращения составляла 573 смерти на 100 тысяч человек населения, то сейчас этот показатель превышает 600 смертей на 100 тысяч человек.

Нельзя недооценивать опасность

Особенность сердечно-сосудистых заболеваний такова, что долгое время человек может не ощущать их симптомы и не чувствовать, что болезнь прогрессирует. Ничего не подозревая об опасности, люди продолжают употреблять жирную, соленую и другую нездоровую пищу, алкоголь, курить, вести малоподвижный образ жизни и незаметно для самих себя усугублять состояние своей сердечно-сосудистой системы.

Не стоит забывать, что сосуды "трудятся", обеспечивая нашу жизнедеятельность, без устали на протяжении всей жизни. И ухудшение их состояния грозит ухудшением и качества жизни, и в целом здоровья человека по целому ряду направлений.

К примеру, одно из таких опасных заболеваний, как тромбоз, может развиться вследствие варикоза, который является лишь "вершиной айсберга" сердечно-сосудистых проблем. А гипертония, которая также является спутником проблем с сосудами, может довести до атеросклероза.

По данным исследования сербских ученых, варикозное расширение вен почти в половине случаев свидетельствует о наличии более серьезных сердечно-сосудистых патологий, таких как гипертония, хроническая сердечная недостаточность и диабет второго типа.

А потому очень важно уделять повышенное внимание состоянию сосудов, прислушиваться к своему организму и советам врачей, чтобы не доводить ситуацию до критической.

Уникальный рецепт от природы

"Видимые проблемы с венами и сосудами могут указывать на более серьезные заболевания, которые пациент пока не замечает", – предупреждает завкафедрой неврологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор Элла Соловьева. Для поддержки сосудов эксперт советует принимать ангиопротекторы в составе комплексной терапии.

Ангиопротекторы – это вещества, которые помогают нормализовать проницаемость стенок сосудов, способствуют уменьшению отека сосудистой ткани, ускоряют обменные процессы в стенках сосудов.

В качестве эффективного и безопасного ангиопротекторного средства Элла Соловьева рекомендует безрецептурный отечественный препарат с запатентованным составом на основе растительного сырья АнгиоНорм®. Каждый из компонентов этого уникального средства оказывает свое влияние на улучшение работы сердечно-сосудистой системы, а потому оно обладает не только ангиопротекторыми, то есть защитными, но также антиагрегационными (препятствующими образованию тромбозов), венотонизирующими и противовоспалительными свойствами.

По словам Соловьевой, важно, что препарат оказывает комплексное положительное воздействие на работу сосудистой системы, не только укрепляя стенки сосудов, помогая снижать воспаление и улучшая микроциркуляцию, но также существенно сокращая риск развития тромбозов. Препарат необходимо принимать курсами по 1 таблетке 3 раза в день. Базовый курс – до 3 недель. Но точные назначения Вам подберет врач с учетом состояния сосудов.

По мнению специалистов, Россия относится к регионам с повышенным риском развития сердечно-сосудистых патологий. А потому проблему нужно решать в комплексе. Не забывайте больше гулять, есть свежих овощей и фруктов, избавляйтесь от вредных привычек и возьмите за правило поддерживать свои сосуды всеми доступными, в том числе лекарственными средствами, прошедшими строгую экспертизу в научном сообществе, такими как АнгиоНорм®. Это позволит вам не просто продлить годы жизни, но и полноценно ими наслаждаться, оставаясь активным как можно дольше.