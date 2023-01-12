Результаты гистологии будут отражаться в электронной медкарте москвича

Новое программное обеспечение позволяет автоматизировать все этапы важнейшего исследования при онкозаболеваниях

Жители Москвы смогут быстрее получать результаты гистологии, а врачи будут избавлены от лишней бумажной работы. Это стало возможным благодаря оснащению всех патоморфологических лабораторий московских больниц отечественной информационной системой "Лабфорс", сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новая цифровая система позволяет автоматизировать все этапы проведения гистологии – ключевого исследования при ряде онкологических заболеваний. Именно этот анализ помогает определить, доброкачественное или злокачественное новообразование выявлено у пациента. С помощью гистологии врач отслеживает эффективность назначенного лечения. Благодаря унификации лабораторного сервиса и интеграции системы "Лабфорс" в ЕМИАС все процессы, связанные с гистологией, теперь автоматизированы, а результаты доступны пациенту и врачам в любое время.

"Теперь все этапы исследования, начиная от приема и регистрации биоматериала и заканчивая формированием результата, осуществляются в электронном виде. Важно, что система полностью интегрирована с ЕМИАС. Это позволяет пациентам получать результаты гистологии в электронной медкарте - приезжать за результатами в медучреждение больше не требуется",

– подчеркнула Анастасия Ракова. Даже если пациент испытывает сложности с пользованием электронной медкартой – не умеет или просто не имеет компьютера или смартфона – он все равно почувствует плюсы от внедрения новой цифровой системы. Ведь свежий результат гистологии будет виден врачам, и сотрудники телемедицинского сервиса, который с осени 2022 г. появился в центрах амбулаторной онкологической помощи, сами позвонят человеку: или обрадуют, сообщив, что результат отрицательный, или пригласят на прием к врачу, который расскажет, как действовать дальше.

Прежде, чем внедрять систему "Лабфорс" во всех столичных больницах, ее опробовали в патоморфологических лабораториях онкологических стационаров. Там оценили ее возможности очень высоко.

"Информационная система, установленная в патологоанатомическом отделении Боткинской больницы, в значительной мере упростила работу сотрудников. Ускорился процесс регистрации поступающего биопсийного и операционного материала, удобный интерфейс позволяет быстро найти и выполнить необходимую функцию как лаборанту, так и врачу при заполнении протокола исследования",

– поделился главный врач Боткинской больницы, главный хирург Москвы, академик РАН Алексей Шабунин.

Важно, что система позволяет видеть результат гистологического исследования не только пациенту и его лечащему врачу в стационаре, но и медикам амбулаторно-поликлинического звена. Это обеспечивает преемственность лечения на всех этапах и повышает качество оказания медицинской помощи в целом.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 2023 год станет прорывным для Москвы в план строительства новых и капитального ремонта действующих больниц и поликлиник.